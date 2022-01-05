Как пишет Politeka.net, звезды не удержались и пустились в пляс во время премьеры совместной песни Поляковой и Винника. В новогоднем выпуске «Маски» звезды презентовали свою новую композицию «Длинноногое счастье», которую записали дуэтом.
Для выступления Полякова выбрала эффектное серебристое платье с бахромой. При этом наряд оказался таким коротким, что ноги певицы были открыты до самых бедер.
Полякова с Винником весело танцевали на сцене, заставляя пуститься в пляс и зрителей. Не удержались от танцев и звездные детективы «Маски». Так, Настя Каменских и Андрей Данилко забрались на стол, чтобы подвигаться под музыку.
«Михалыч, звезды!», - крикнул своему коллеге Дзидзьо, после чего Данилко запустил конфетти в виде маленьких звездочек.
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Украинцы тоже оценили выступление артистов.
«Шикарная песня бомбезный дует», «Наконец то. Я с нетерпением ждала этого», «Ноги длинные, а песня немного коротковата, хотелось бы продлить удовольствие», «На ноги и фигуру Поляковой можно смотреть вечно», «Вот это здорово! ... Какая красота», - пишут люди.
Напомним, Полякова после "Взрослых девочек" высказала, что думает о Маше Ефросининой.
Как сообщала Politeka, Винник неожиданно нашел "замену" своей Таюне, Сеть в восторге.
Также Politeka писала, что заболевшая Оля Полякова сообщила о своем состоянии.