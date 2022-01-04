Известный украинский исполнитель Олег Винник записал дуэт с певицей Олей Поляковой и представил его на сцене "Вечернего квартала".

Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель Олег Винник и суперблондинка украинского шоу-бизнеса Оля Полякова представили дуэтный хит "Длинноногое счастье". Премьера песни состоялась на сцене новогоднего концерта "Вечернего квартала" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Олег и Оля устроили настоящее шоу на сцене, зрители в зале были в восторге, как и пользователи сети, которые принялись комментировать видео с выступления. Некоторые начали шутить, что Винник нашел замену своей бэк-вокалистке Таюне.

"Талантливые и красивые!", "Сладкая парочка!", "Я вас обожаю", "Шикарная песня!", "Браво! Если красиво, то красиво!", "Вы супер! Очень классно получилось, Вы талант большой", "Дуэт шикарный получился! Молодцы вдвоем", "Какая Полякова шикарная, голос ноги талантище и красотка. Она божественна", "Красивый дуэт получился! Я думала, он ей по пояс будет, но отлично смотрелись! Эти волосы, развивающиеся на ветру! Короли эстрады!", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, Олег Винник за кулисами насмешил поведением с ведущим "Маски" Остапчуком: "За всех волчиц".

Как сообщала Politeka, "Так волосиками прикольно дернул": Олег Винник растопил сердца "волчиц" новогодним видео.

Также Politeka писала, что Олег Винник вместе с Поляковой зажгли на сцене "Вечернего квартала": "Длинноногое счастье".