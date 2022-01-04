Как пишет Politeka.net, известный артист показал новое фото на своей странице в Инстаграм.

«А я во Львове. Так уютно здесь, душевно, родные…❤ Приехал впервые за полтора года. Слишком длинная разлука», - рассказал артист, и показал фото.

Отметим, недавно Виталий Козловский решил сменить имидж и полностью сбрил свою бороду и щетину, которые уже стали характерной чертой его образа.

В результате он тут же стал выглядеть моложе. Артист будто стал моложе на несколько лет.

На новом фото Виталий Козловский подчеркнул свой имидж очками в стильной оправе. Этот элемент не остался без внимания поклонниц певца. Также поклонницы Козловского продолжают высказываться относительно сбритой бороды.

«Очки тебе идут такие», «Виталик, ты теперь будешь бриться?) Смотрю лицо не меняется», «Отпускай бороду», «Без бороды классно, соскучилась за таким», «Какой солидный красавчик», - пишут в комментариях.

Напомним, Козловский после смены имиджа озадачил моложавым видом: "Верните..."

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