Как пишет Politeka.net, известная украинская балерина, судья «Танцев со звездами» Екатерина Кухар вместе со своим мужем Александром Стояновым провели серию новогодних выступлений в разных городах Украины. После чего супруг известной балерины рассказал о дальнейших планах, и показал интересное фото.

«Гастроли по Украине закончили и пора отправляться во Францию! Всем спасибо за праздник, который вы с нами разделили!🎄 И остался только один вопрос: Где чьи ноги? Потому что под конец, мы их уже не ощущали)) Немного отдыха и снова на сцену», - говорится в сообщении на странице Александра Стоянова.

На опубликованном фото действительно не сразу получается понять, где чьи ноги.

Поклонники Екатерины Кухар и Александра Стоянова засыпали их комплиментами.

«Лучшие», «Обожаю вас», «Вы были прекрасны», - писали в комментариях.

Напомним, Кухар, Чмерковский, Артур Логай и другие звезды показали свою новогоднюю идиллию: "Почему с Юрой не KAZKA?"

Как сообщала Politeka, муж Екатерины Кухар раскрыл, чем они с женой займутся 31 декабря: "Уладили ситуацию"

Также Politeka писала, что муж Екатерины Кухар раскрыл секрет их знакомства: «Воссоединил меня с этой женщиной…»