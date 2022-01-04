Как пишет Politeka.net, известная украинская балерина, судья «Танцев со звездами» Екатерина Кухар вместе со своим мужем Александром Стояновым провели серию новогодних выступлений в разных городах Украины. После чего супруг известной балерины рассказал о дальнейших планах, и показал интересное фото.
«Гастроли по Украине закончили и пора отправляться во Францию! Всем спасибо за праздник, который вы с нами разделили!🎄 И остался только один вопрос: Где чьи ноги? Потому что под конец, мы их уже не ощущали)) Немного отдыха и снова на сцену», - говорится в сообщении на странице Александра Стоянова.
На опубликованном фото действительно не сразу получается понять, где чьи ноги.
Поклонники Екатерины Кухар и Александра Стоянова засыпали их комплиментами.
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«Лучшие», «Обожаю вас», «Вы были прекрасны», - писали в комментариях.
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