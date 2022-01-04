Интересное фото с Гарри и Лизой Галкиными вызвало бурную реакция в соцсети.

Как пишет Politeka.net, новое фото с 8-летними Гарри и Лизой Галкиными появилось на одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм.

«Веселая компания, все вместе», - сказано в подписи к фото.

Гарри и Лиза Галкины сфотографированы вместе с друзьями на фоне плаката «С Новым годом 2022!»

На фото также запечатлена подружка Гарри и Лизы Галкины – дочь основательницы модного дома Stefania Натальи Пинягиной. Девочку зовут Стефания, она модель и популярный блогер. Наталья с мужем Олегом подарили девочке на ее первый день рождения бренд детской одежды, названный в ее честь.

Снимок умилил пользователей Сети.

«Очаровательные. Замечательные. Очень Красивые ребята», «Классные ребятки», «Лизок даже на фото уже актриса», «С новым годом гномики», «Красотули маленькие», «Такие миленькие», «Вот они золотули» - комментируют кадры в Сети.

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