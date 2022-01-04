Как пишет Politeka.net, новое фото с 8-летними Гарри и Лизой Галкиными появилось на одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм.

«Веселая компания, все вместе», - сказано в подписи к фото.

Гарри и Лиза Галкины сфотографированы вместе с друзьями на фоне плаката «С Новым годом 2022!»

максим галкин, лиза галкина, скрин

На фото также запечатлена подружка Гарри и Лизы Галкины – дочь основательницы модного дома Stefania Натальи Пинягиной. Девочку зовут Стефания, она модель и популярный блогер. Наталья с мужем Олегом подарили девочке на ее первый день рождения бренд детской одежды, названный в ее честь.

Популярные статьи сейчас

50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."

Вылетевшие из "Мастер Шеф" участники едко высмеяли соперницу, прорвавшуюся в финал: "Я же из села сама"

Муж Тони Матвиенко Мирзоян показал сыновей-красавцев от первого брака: редкие фото

Звезда "Великолепного века" вскружила голову фотосессией в воде: "Такая красивая"

Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет..."
Показать еще

Снимок умилил пользователей Сети.

«Очаровательные. Замечательные. Очень Красивые ребята», «Классные ребятки», «Лизок даже на фото уже актриса», «С новым годом гномики», «Красотули маленькие», «Такие миленькие», «Вот они золотули» - комментируют кадры в Сети.

Напомним, Пугачева, чей муж младше на 27 лет, дала совет, как выбрать мужчину: "Борисовна, вы лучшая"

Как сообщала Politeka, 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."

Также Politeka писала, что муж Пугачевой Галкин вышел на сцену со своим сыном Гарри и удивил дуэтом, видео