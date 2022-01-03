Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является популярной российской артисткой. Еще в 2005-ом году певица вступила в брак с третьим мужем Михаилом Земцовым. Он является американским предпринимателем и владельцем стоматологии. Он стал известным только после того, как засветился в звездной семье Пугачевой.
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Орбакайте показала себя в аэропорту вместе со своей дочерью - Клавдией. Также, позже, Орбакайте засветила своего мужа - Михаила Земцова. Куда они направляются, певица не раскрыла.
"Вот, мы уже в аэропорту ждем своего самолетика. У меня каникулы закончились, а у меня начинаются. Ну что, на вылет. Это наша компашка", — рассказала Кристина Орбакайте.
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Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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