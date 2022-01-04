Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной артисткой. В сети часто идут споры по поводу её внешности, поскольку певице уже 72 года и она поражает своим моложавым видом.
Так, на этот раз на фан-аккаунте известной певицы опубликовали новое видео. На кадрах журналистка спрашивает у Аллы Пугачевой, как ей подобрать для себя идеального мужчину. Певица решила дать совет, как его выбрать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Он просто еще не родился", — выдала Алла Пугачева.
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Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Борисовна, Вы лучшая", "Ответ просто - Супер! Алла, как всегда, на высоте!", "Гениально", "Печалька, ничего мудрого, молодой должен жить с молодым, а не со старым, по природе так устроено. Так что не слушайте девчонки!", "Не верьте если попался – бери сразу́ Галкин и́ многие хотели бы такого мужа, но любовь великая сила", "Мне нравятся твои шутки".
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