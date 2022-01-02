Как передает Politeka.net, Максим Галкин является известным российским шоуменом. Более 19 лет он в браке с легендарной певицей Аллой Пугачевой. У них есть дети - сын Гарри и дочка Лиза. Детям по 8 лет. Максим Галкин часто показывает, как они проводят время со своими детьми в шикарном особняке.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Максим Галкин выступает на сцене со своим сыном от Пугачевой - Гарри. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наше выступление с Гарри на новогоднем выпуске «Две звезды. Отцы и Дети». Вчера смотрели всей семьёй", — рассказал Максим Галкин.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Гарри очень здорово поёт! Вы такие молодцы! Отдельно заметно, что вы как-то намерено отошли на второй план, чтобы Гарри мог полноценно раскрыться в песне, быть главным исполнителем. И получилось просто блестяще. Талантливые родители — талантливые дети.", "Максим! У Вас Чудесные дети!", "Гарик покорил своим вокалом! БравО!", "До мурашек", "И Лиза, и Гарри – удивительные дети, смотрю и наслаждаюсь! Низкий поклон родителям за такое воспитание!".

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