Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей и мамой троих сыновей. Первый сын - Илья, появился на свет в 2002 году. Катя родила его от бизнесмена Олега Полищука, с которым состояла некоторое время в браке. А уже в 2017 году Осадчая вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. У пары сразу появился сын Иван, а недавно, в 2021 году, второй сын - Даниил. Но Катя быстро вернулась к работе, а уже через месяц после родов поехала в первую командировку. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится многим интересным.
На новом фото в Инстаграм Катя показала Ивана, который сидел в просторной кровати с ноутбуком в руках. Мальчик что-то там смотрел, пока мама его снимала.
"Работник года :)", - подписала звезда кадры в сторис Инстаграм.
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