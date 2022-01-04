Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая много лет ведет программу "Світське життя", поделилась в своем Instagram праздничными фото с мужем, на которых также продемонстрировала свой образ для новогодней ночи.
На снимках Катя с мужем Юрием Горбуновым запечатлены в красивой праздничной локации, оба нарядные и мило улыбаются. Перед камерой телезвезда появилось в необычном бежевом платье, которое состоит из двух частей и имеет необычный "космический" рисунок. Свой образ она дополнила стильным ободком, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж. Горбунов тоже при полном параде – в классическом темном костюме с белоснежной рубашкой и бабочкой.
Поклонники тут же принялись комментировать новые снимки Осадчей: "Какие красивые", "Крутые", "Вы классные! С Новым годом!", "Красота", "Платье космическое", "Пара, на которую хочется ровняться", "Поздравляю с наступившим Новым годом", "Красивые".
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Напомним, Осадчая, вырядившись не по погоде, поразила снимком среди кучи снега: "Еще один ленивый день".
Как сообщала Politeka, Горбунов показал, куда повез Катю Осадчую и сыновей праздновать Новый год: "Хорошая парочка".
Также Politeka писала, что Осадчая призналась, как они с Горбуновым провели первый день года: "Хорошее начало".