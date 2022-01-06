Известный украинский певец и экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив станцевал известный тренд Tik Tok под песню "Mozgi" со своей бабушкой и дедушкой.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram бывший участник "Время и Стекло" и участник группы "Mozgi" Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний), который недавно пережил развод с дизайнером и лучшей подругой Насти Каменских Анной Андрийчук, опубликовал домашнее видео, где он вместе с бабушкой и дедушкой танцует известный тренд под песню группы "Mozgi" "Здравствуй, опа, Новый год".

"Позвони старикам, поговори и поделись своими переживаниями! А лучше приезжай в гости! Они лучше любого психотерапевта!",- написал Позитив.

В комментариях поклонники написали много комплиментов и оценили танцы Позитива с бабушкой и дедушкой: "😂😂😂❤️‍🔥дедуля ураган 🎅🏽🙌🏻🥰", "Состояние по жизни: дедушка😂😂😂 ", "Такое доброе и хорошее видео 😍😍 ", "Все старались как могли) и даже попали в ритм 🔥 ", "Дедушка в конце махнул и сказал по ходу: да иди ты 😂😂😂😂", "👏👏👏вы супер, бабуля и дедуля бомба.😍", Как же им повезло с тобой 😍", Какие милые ❤️❤️❤️😍 передай им, что они супер и в трендах! Пусть такими будут всегда 🔥", "Классно дедушка так в конце рукой махнул на все это действие 💔😁 ".

Напомним, что Позитив после развода с лучшей подругой Каменских заговорил о разочаровании: "Для меня...".

Ранее Politeka сообщала, что Позитив из "Время и Стекло" после развода удивил переменами во внешности: "Невозможно оторвать глаз".

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" снял, где и с кем Потап развлекается без Каменских: неожиданные кадры.