Як повідомляє Politeka.net, український співак і колишній учасник групи "Время и Стекло" Позитив (справжнє ім'я - Олексій Завгородній) кардинально змінив імідж, збривши свою борідку і вуса. Артист дуже помолодшав і перестав бути схожим сам на себе.
На зміни в зовнішності знаменитість зважився в кінці 2021 року, судячи з фото в Instagram співака, Позитив вирішив зустріти 2022 рік у новому іміджі.
Українська зірка позував біля новорічної ялинки, прикрашеної до свята. Для фотосесії він вбрався в чорну толстовку і штани, а яскравими деталями його гардеробу стали кросівки і шапка червоного кольору. Тим часом на другому знімку Позитив постав ще маленьким хлопчиком.
Відзначимо, що обличчя зірки Олексія Завгороднього стало помітно молодшим. Позитив без вусів більше нагадував себе в дитячі роки, про що повідомили і його підписники.
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"Що за зайчик", "Новий Рік треба зустріти з посмішкою як і ти на цій фотці", "Ти шалено красивий", "Я не можу відірвати очей від цієї посмішки", "Який ти гарненький", - писали фоловери знаменитості.
Варто відзначити, що екс-соліст групи" Время и Стекло " Позитив недавно розлучився з дружиною Ганною, з якою був 13 років та яка дружить зі співачкою Настею Каменських.
Рaніше Politeka писала, що Потап і Позитив вирішили навчити Катю Осадчу новому.
Нагадаємо, що Позитив після розлучення з кращою подругою Каменських заговорив про розчарування.
Також Politeka повідомляла, що Позитив з "Время и Стекло" зняв, де і з ким Потап розважається без Каменських.