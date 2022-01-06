Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях в своих Instagram-сторис ответила на вопросы поклонников о своей личной жизни. Так Анна призналась, что сейчас у нее нет любимого человека и ее сердце свободно.

Также девушке задали вопрос: "Почему ты не замужем, такая красивая?". На это Неплях решила ответить с юмором. Она опубликовала фото, на котором сидит в ресторане с бокалом вина и радостной улыбкой, а ее руку держит молодой человек. "Он мог бы сделать мне предложение, но он тупо бросил меня", - шутливо подписала фотографию Анна.

Также девушка рассказала, что в отношениях она не ревнивая. По словам Ани, она привыкла доверять избраннику в отношениях. "Я не ожидаю от отношений боли и разочарований. Я уверенна в себе и достойна лучшего отношения", - заявила Неплях.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в лосинах и шубе удивила снимком из лифта: "А пока давайте…".

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина Вселенная" Неплях скопировала образ принцессы Дианы: "У меня желание было...".

Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях раскритиковали из-за неудачного выступления: "Бахнула водочки".