Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса і героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася з фанатами наболілим. Зірка записала відео в Instagram-сторіс, в якому показала і розповіла про їжу, яку привозять акторам на знімальний майданчик.

Так, незадоволена і втомлена Ксенія показала свій обід - рибу, в якій навряд чи можна знайти рибу, смажені гриби і каламутний суп. Все це запаковано в пластикові контейнери і виглядає зовсім не апетитно.

"Зараз хочу вам показати наш місцевий кейтеринг, щоб ви побачили, чим годують акторів, які працюють на майданчику по 12, а то й більше годин. Сьогодні до мене приїхала риба, якщо це можна назвати рибою. Її тут не знайти, тому що тут суцільна піджарка з лука і моркви. Така ж історія з грибами. З'їсти це просто неможливо. і якби ви запитали, що тут в супі, я б вам не сказала. Але ви точно не стали Це пробувати", - поділилася голодна і втомлена Мішина.

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