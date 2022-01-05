Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина останнім часом веде активне життя, часто знімається в різних шоу, говорить в інтерв'ю про сім'ю і свою дитину. Однак тема її минулих відносин закрита і не обговорюється. Зараз Мішина займається кар'єрою актриси найбільш активно.
Не так давно, як відомо, Собчак вдалося здивувати публіку. Вона випустила документальний фільм про блогерів, які розповідають про енергію, ресурсний стан і різні марафони. Там перше місце взяла Олена Бліновська як засновниця тренінгу «Марафон бажань».
Після цього вийшло інтерв'ю з Блінською на каналі Ютуб «обережно: Собчак!». Поспілкувавшись з Бліновською, яку, деякі називають продавцем повітря, Собчак ні змогла не зняти фільм про тренінги про «успішний успіх», чим гостро висміяла дану тему. Ксенія Мішина не встояла від коментаря.
"Блінська: Ксенія, я хочу, щоб ти побачила в моїх марафонах серце, в іншому випадку, Я плюну тобі в пику. І взагалі я образилася " - цитує Мішина шматок інтерв'ю.
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"Ксенія, як ви це терпіли?"- запитує Мішина.
Відзначимо, Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в першому сезоні шоу"Холостячка". Також актриса є суддею шоу" Україна має талант " разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.
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