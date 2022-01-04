Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно завершила зйомки в шоу талантів, вже приступила до нової роботи. У минулому році артистка багато знімалася в різних серіалах, а тепер вже зайнята новою роллю.
«Це дуже надихаюче, коли зміна починається о 5.30 ранку. Правда, Сергійко? А де Сергійко? О, у тебе дуже гарний профіль " - проговорила Ксенія, поки йшла по порожній вулиці з парасолькою. Після цього вона також засвітила і свого колегу, який разом з нею зустрічав світанок і йшов на зйомки.
Схоже, сезон цього року у артистки почався відразу після святкування нового року. Вона вже зайнята на майданчику і розповідає про нову роль, привертаючи увагу і до її колег-чоловіків.
Ми також писали, Ксенія Мішина, яка була суддею шоу "Україна має талант", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Однак на Новий Рік зірка пропала з мережі, чим стривожила шанувальників.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Казанін з "Квартал 95" насмішив українців, вийшовши на прогулянку по Києву: "Перша ластівка прилетіла"
Продюсер "Танців з зірками" жорстко осадила партнерку Дікусара Харлан: "Чого це ти скачеш?"
Ротару в лижному костюмі і з онуками зняли на зимовому курорті: "Як дівчинка"
Зірка "Величного століття" запаморочила голову фотосесією у воді: "Така красива"
Тепер же Ксенія знову вийшла на зв'язок і в своїх Instagram-сторіс розповіла, чому її не було, і як відсвяткувала Новий Рік. Так, за словами актриси, вона вирішила провести свято в сімейному колі.
Нагадавши, Мішина після провальних експериментів із зовнішністю розкрила свою вимогу:"для мене обов'язково...".
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після розставання з Еллертом здивувала визнанням:"рік був складним".
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина зізналася, як відчувала біль через свою красу: "довгий час я просто...".