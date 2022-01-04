Популярна актриса Ксенія Мішина, яка не так давно розлучилася з Олександром Еллертом, продовжує інтригувати Сторісами в Instagram на зйомках.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно завершила зйомки в шоу талантів, вже приступила до нової роботи. У минулому році артистка багато знімалася в різних серіалах, а тепер вже зайнята новою роллю.

«Це дуже надихаюче, коли зміна починається о 5.30 ранку. Правда, Сергійко? А де Сергійко? О, у тебе дуже гарний профіль " - проговорила Ксенія, поки йшла по порожній вулиці з парасолькою. Після цього вона також засвітила і свого колегу, який разом з нею зустрічав світанок і йшов на зйомки.

Схоже, сезон цього року у артистки почався відразу після святкування нового року. Вона вже зайнята на майданчику і розповідає про нову роль, привертаючи увагу і до її колег-чоловіків.

Ми також писали, Ксенія Мішина, яка була суддею шоу "Україна має талант", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Однак на Новий Рік зірка пропала з мережі, чим стривожила шанувальників.

Тепер же Ксенія знову вийшла на зв'язок і в своїх Instagram-сторіс розповіла, чому її не було, і як відсвяткувала Новий Рік. Так, за словами актриси, вона вирішила провести свято в сімейному колі.

Нагадавши, Мішина після провальних експериментів із зовнішністю розкрила свою вимогу:"для мене обов'язково...".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після розставання з Еллертом здивувала визнанням:"рік був складним".

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