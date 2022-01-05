Катя Павленко - солистка группы "Go_A", занявшей пятое место на "Евровидении", любит рассказывать в Инстаграм о своей жизни, а также делиться анонсами будущих концертов.

Катя Павленко поделилась на своей странице в Инстаграм о важных успехах своей группы с коллегами и рассказала о топе, в который они попали, сообщает Politeka.net. Как известно, исполнительница любит рассказывать о работе в Инстаграме.

«Год начался SHUMно! Сразу два наших трека попали в ESC TOP 250 — ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования Евровидения! SHUM вошел в тройку популярнейших песен за всю историю конкурса! А «Solovey» занял 128-е место. Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украиноязычные песни 🇺🇦» - рассказала Катерина в Инстаграм.

Поклонники поддержали новости артистки:

«Это прекрасный подарок фанатов от вас; Браво 👏👏 #shum 🇺🇦❤️; что еще раз подтверждает тот факт, что на Евровидении вас осудили; Молодцы!🔥🔥🔥 Вы крутые🙌 Горжусь вами 😍; Это уровень! Дальше – больше ❤️🔥; Будь у меня машина времени, я бы вот с этой информацией явился бы к вам перед нацотбором 😁; Гордимся!😍 Лучшие!💙; Молодцы, не устаю повторять 🔥 И да, главное, что вы нашли своих ❤️; вы настоящий музыкальный феномен. Рвите баяны и сопилки».

Катя Павленко вместе со своей группой Go_A представляла Украину на Евровидении в 2021 году, после чего ее популярность выросла. А недавно солистка Go_A выступила во втором сезоне "Маски", где ее никто не смог узнать из судей. Не забывает Павленко и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Известно, что у артистки живет кот породы сфинкс, которого Катя Павленко назвала Котиком.

Напомним, солистка Go_A Катя Павленко оказалась в экстремальной ситуации: "Вытащили за шкирки и повезли в отделение"

Как сообщала Politeka, в Чайном цветке на шоу "Маска" разглядели солистку "Go_A"

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" и солистка Go_A показала, к кому у нее сильные чувства: "Это божий дар"