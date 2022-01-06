Как сообщает Politeka.net, 30 декабря 2021 года 19-летний победитель вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин и его 23-летняя жена Иванка стали родителями: у них родилась девочка, которую назвали Елизаветой.

Недавно Иванку с ребенком выписали из роддома и они вернулись домой. В своем Instagram девушка показывает поклонникам, как она справляется с маленьким ребенком. Также Иванка без прикрас показала беспорядок в квартире.

"А у нас в доме дурдом. И Милана ест. Но самое главное это то, что она наконец уснула", - сказала Иванка Сасанчин.

Также девушка отметила, что ей нужно несколько дней, чтобы прийти в себя.

"В больнице все было налажено, а дома дурдом. Не знаю, что где есть. Еще малышка плакала беспрестанно, то мы уже как выжатые лимончики", - отметила Иванка.

Напомним, что победитель "Голосу країни" поделился первыми эмоциями от отцовства в 19 лет: "Никогда не мог подумать...".

Ранее Politeka сообщала, что мама Сасанчина, за которую молилась вся Украина впервые взяла внучку на руки: "Как похожа на....".

Также Politeka писала, что 19-летний победитель "Голосу країни" сделал жене милый подарок за рождение дочери: "Спасибо, котик".