Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель MELOVIN в интервью ютуб-каналу DOROTYE признался о своих планах переехать в Америку. Однако, как оказалось, осуществить эту мечту артисту помешала пандемия коронавируса.

По словам Кости, он продолжает планировать переезд, причем полностью, а не просто посмотреть и увидеть, как там все устроено в шоу-бизнесе. В то же время артист отмечает, что очень любит Украину и гордится своей страной.

"Из-за ковида. Но да, это в планах. Я очень сильно хочу. Я бы хотел переехать, потому что… Мне так обидно, даже самому себе об этом говорить. Потому я люблю Украину очень, прям горжусь Украиной очень. Просто, мы так много можем, и так мало делаем, и так много нам всего мешает иногда. Для меня украинцы и наша нация, те кто работают в шоу-бизнесе, я вот за свою тему говорю, дайте больше финансирования и просто с нас будут брать пример в Америке и в Европе", - поделился своими мыслями MELOVIN.

Напомним, MELOVIN назвал имя девушки, в которую влюблен после Танців з зірками: "Могу много о ней говорить".

Как сообщала Politeka, Как MELOVIN "превращался" в Жирафу, в Сети показали уникальные кадры "Маски": "Именно так...".

Также Politeka писала, что "Детский сад": MELOVIN ответил на претензии известного режиссера и раскрыл содержание их переписки.