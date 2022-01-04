MELOVIN долго интриговал зрителей и детективов: Дзидзьо, Андрея Данилко, Олега Винника, Олю Полякову и Настю Каменских, пишет Politeka.net.
Артист выступал в костюме Жирафы, и многие думали, что в нем скрывается певица.
В Сети решили показать подготовку MELOVIN к выступлению. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) На кадрах певцу доделывали костюм.
"Уникальные кадры с победителем второго сезона шоу МАСКА MÉLOVIN @melovin_official 🥰
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Именно так певец готовился к выходу на сцену! Какое выступление артиста вам понравилось больше всего? Пишите в комментариях 😘", - написали авторы поста.
За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев:
"Не могу сделать выбор, нравятся все👏😍", "Удивительные кадры! Я бы сказала бесценные! Спасибо вам за них! 😍👏🔥🙌❤️", "На шее у Мела я так понимаю. Это вентилятор на батарейках", "Невозможно выбрать! Все Выступления - Любимые!!!❤️❤️❤️".
Напомним, MELOVIN ответил на претензии известного режиссера и раскрыл содержание их переписки
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