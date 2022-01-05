Известная украинская балерина Екатерина Кухар, которая ведет активную социальную жизнь, решила показать подарки от своих коллег и друзей перед отпуском.

Как пишет Politeka.net, известная украинская балерина, судья «Танцев со звездами» Екатерина Кухар вместе со своим мужем Александром Стояновым отправилась на очерденой отдых и заинтриговала новыми кадрами. В этот раз она решила хвастнуть подарками, которые получила от своих коллег и друзей.

В этот раз перед отпуском Катерина решила сверкнуть не только счастливыми семейными фото, но и кадрами со своими подарками, которые она получила несколько дней назад.

Как оказалось, порадовать балерину решила Настя Каменских и Юлия Санина:

«Пока у нас пересадка в Амстердаме, покажу вам подарки, которые нашла под елкой. Настюша, спасибо и с Новым годом! Юлечка, спасибо! Это произведение искусства».

Ранее Катерина с мужем провели серию новогодних выступлений в разных городах Украины. После чего супруг известной балерины рассказал о дальнейших планах, и показал интересное фото.

«Гастроли по Украине закончили и пора отправляться во Францию! Всем спасибо за праздник, который вы с нами разделили!🎄 И остался только один вопрос: Где чьи ноги? Потому что под конец, мы их уже не ощущали)) Немного отдыха и снова на сцену», - говорится в сообщении на странице Александра Стоянова.

Напомним, Кухар, Чмерковский, Артур Логай и другие звезды показали свою новогоднюю идиллию: "Почему с Юрой не KAZKA?"

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