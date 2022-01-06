Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой долгое время приписывали роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, в интервью на ютуб-канале "Галерея Красоты" заговорила о влюбленности. Так, звезда описала, как она понимает, что влюбилась, и что с ней происходит в этот момент.

Оказалось, Тине попалась карточка с вопросом: "Как ты понимаешь, что влюбилась?". На это артистка ответила очень интересно и подробно: "Давай подумаем, как мы это понимаем. Бабочки в животе, да. Ожидание встречи, смс-ки, вот это вот, вот это все. Конфеты, букеты. Потом… Перепроверяешь, написал ли что-то. Вот это точно. Все, достаточно".

Напомним, в 2013 году Тина Кароль овдовела, потеряв любимого мужа Евгения Огира. Звезда тяжело переживала смерть мужа, которого забрала тяжелая онкологическая болезнь. Единственным утешением и смыслом жизни для певицы стал ее сын Вениамин, которого она успела родить в коротком браке с Огиром. После смерти мужа Тина не была замечена ни в каких отношениях с мужчинами. А романтическую связь с Даном Баланом на "Голосі країни" оба артиста опровергли, назвав их отношения простой человеческой симпатией.

Напомним, "Не знаю, что делать": Тина Кароль узнала, как продаются билеты на ее концерт и растерялась.

Как сообщала Politeka, Кароль заинтриговала романтичными кадрами с загадочным спутником: "Рука в руке".

Также Politeka писала, что Артист "Квартал 95" Пикалов после развода решил приударить за Тиной Кароль: "Ты одна, я один...".