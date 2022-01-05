Украинская певица Тина Кароль, которая недавно всколыхнула публику долгожданным объявлением о будущих концертах, продолжает интриговать кадрами в Инстаграм.

36-летняя Кароль поделилась неожиданными кадрами в Инстаграм, где романтично держала за руку неизвестно мужчину, передает Politeka.net. Причем поклонники могли сразу предположить, что так мило общалась Тина именно со своим сыном Вениамином, который только недавно приехал к ней на зимние каникулы.

Недавно Тина Кароль после презентации нового клипа заявила, что посвящает историю загадочному тайному возлюбленному. Причем уже бывшему. Таким образом она заявила, что якобы состояла в отношениях, но они не сложились и она идет дальше.

Примечательно, что в сети артистка никогда не публикует романтичных кадров, но зато любит пофлиртовать с мужчинами. Именно поэтому кадр с держанием за руки вызвал интерес у фанатов.

Отметим, ранее Кароль рассказала о сыне, который вернулся в страну на зимние каникулы.

"Его повысили по классу, он у меня в топ-сете, он так называет. Он у меня лучший ученик и попал в класс, где самые лучшие с его потока", - похвасталась Кароль достижениями сына.

Тина отдала Веню на учебу за границу в восьмилетнем возрасте. Бабушки с дедушками были категорически против, но артистка настояла на своем. Мальчик живет не в общежитии, а в украинской семье. На каникулы он приезжает на родину. Вот и сейчас подросший Веня, который уже выше мамы, находится в Киеве.

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