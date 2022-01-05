Жена известного украинского певца Сергея Бабкина рассказала о способе, который помог ей самой.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина в своем Instagram рассказала о пользе регулярных медитаций, и показала яркое фото в красном платье с цветочным узором.

Ранее супруга известного украинского исполнителя долгое время страдала от панических атак, тахикардии, тревожности, нервозности и агрессии, и смогла это преодолеть с помощью медитаций. Теперь такие практики стали неотъемлемой частью ее жизни.

Также Снежана Бабкина практикует дыхательные упражнения. Она утверждает, что если сделать медитацию своей ежедневной полезной привычкой, можно достичь впечатляющих результатов.

По словам Снежаны Бабкиной, спустя месяц регулярных медитаций снижается тревожность, раздражение; происходит оздоровление позвоночника, улучшается сон и увеличивается уровень энергии и радости.

Снежана Бабкина отметила, что для этого достаточно медитировать раз в день, или по 20 минут утром и вечером.

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