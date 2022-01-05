Как сообщает Politeka.net, 30-летняя Даша Петрожицкая впечатляет своими достижениями за последние пару лет. После премьеры «Папика» она стала невероятно востребованной артисткой. Даша успела принять участие в «Голосе страны», «Танцах со звездами» и шоу пародий «Липсинк батл». Также артистку приглашают сниматься в новые проекты и зовут играть в театральных постановках.
А вот свою личную жизнь Даша Петрожицкая предпочитает держать в секрете. По крайней мере так было до недавнего времени.
В Сети появилось первое фото звезды «Папика» со своим возлюбленным.
Пара запечатлена во время отдыха в Египте.
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Поклонники Даши Петрожицкой обрадовались. увидев актрису такой веселой, и жалают ей счастья в отношениях.
«Выглядят мило», «Очень рада за неё», «Пусть ей повезёт», «Дашуняяяя😍😍😍 Счастья безмерного», - комментируют снимок пользователи Сети.
Напомним, звезда «Папика» Петрожицкая показала неподдельные эмоции, впечатлив сеть: «Милая улыбашка»
Как сообщала Politeka, Даша Петрожицкая поделилась кадрами из нового проекта: «Даша, тебя не узнать»
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