Украинскую актрису театра и кино Дашу Петрожицкую, которая сыграла главную роль в сериале "Папик", застали в объятиях возлюбленного.

Как сообщает Politeka.net, 30-летняя Даша Петрожицкая впечатляет своими достижениями за последние пару лет. После премьеры «Папика» она стала невероятно востребованной артисткой. Даша успела принять участие в «Голосе страны», «Танцах со звездами» и шоу пародий «Липсинк батл». Также артистку приглашают сниматься в новые проекты и зовут играть в театральных постановках.

А вот свою личную жизнь Даша Петрожицкая предпочитает держать в секрете. По крайней мере так было до недавнего времени.

В Сети появилось первое фото звезды «Папика» со своим возлюбленным.

Пара запечатлена во время отдыха в Египте.

Поклонники Даши Петрожицкой обрадовались. увидев актрису такой веселой, и жалают ей счастья в отношениях.

«Выглядят мило», «Очень рада за неё», «Пусть ей повезёт», «Дашуняяяя😍😍😍 Счастья безмерного», - комментируют снимок пользователи Сети.

Напомним, звезда «Папика» Петрожицкая показала неподдельные эмоции, впечатлив сеть: «Милая улыбашка»

Как сообщала Politeka, Даша Петрожицкая поделилась кадрами из нового проекта: «Даша, тебя не узнать»

Также Politeka писала, что звезда «Папика» Петрожицкая ошеломила видом с синими волосами: «Если татухи настоящие…»