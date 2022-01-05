Звезды "Дизель Шоу", Егор Крутоголов, Александр Бережок и Виктория Булитко, высмеяли нерациональность одного из отдыхающих на пляже - видео уже в Сети.

"Дизель Шоу" давно снимают скетчком "На троих", в котором высмеивают разные житейские ситуации, пишет Politeka.net. В одном из сюжетов решили высмеять нерациональность одного из отдыхающих на пляже.

Егор Крутоголов исполнил роль Джинна, а Александр Бережок и Виктория Булитко - супругов. Первый решил исполнить три желания мужчины, но тот их растерял. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Заканчивается видео тем, что жена оказалась заперта в бутылке, а Джинн и отдыхающий на пляже пили хмельной напиток.

"Я сказала на отдыхе никакого пива!", - выкрикнула Булитко "из бутылки".

"Джин на пляже – на что мужик профукал 3 желания?", - написали авторы поста.

За 40 минут публикация собрала более 1000 просмотров и немного комментариев.

"😂😂😮", "😂😂😂😂😂😂🔥👏", "🤣🤣🤣👏👏🔥❤️👍👍👍👋🤭", - написали пользователи Сети.

Отметим, скетчком "На троих" выходит в телеэфир уже несколько лет, здесь нет политики, а в кадре всегда появляется лишь три актера.

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