Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и дочь Народной артистки Нины Матвиенко Тоня Матвиенко поделилась в своем Instagram новым фото, на котором запечатлена с мужем во время семейного отдыха в Яремче.

Отметим, недавно Арсен Мирзоян опубликовал грустные стихи в Инстаграм, взволновав поклонников и вызвав слухи о расставании с Тоней Матвиенко. Однако после этого пара опубликовала совместные фото, разрушив домыслы.

Еще одним подтверждением того, что у звездных супругов все хорошо, стало новое фото, которое Тоня Матвиенко показала на своей странице в Инстаграм. Супруги целовались на фоне бурлящей реки Прут.

Также Тоня Матвиенко показала их с Арсеном Мирзояном дочь Нину, названную в честь знаменитой бабушки. Девочка появилась на свет в 2016 году, за год до того, как ее родители обручились.

Также с Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном отдыхают сыновья певца от первого брака.

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