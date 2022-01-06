Как передает Politeka.net, Арсен Мирзоян поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.
Супруг Тони Матвиенко Арсен Мирзоян до встречи с ней уже был женат. От первого брака у артиста осталось двое сыновей – Влад и Артем. И если свою дочь от второго брака Мирзоян показывает в соцсети довольно часто, то снимки со старшими детьми можно считать настоящей редкостью.
И вот сейчас Арсен Мирзоян решил порадовать поклонников именно таким кадрами, правда выносить их в отдельный пост не стал, а показал в Сторис.
Сейчас Арсен Мирзоян отдыхает в Карпатах вместе с женой Тоней Матвиенко, дочкой Ниной, а также сыновьями Владом и Артемом.
Певец показал, как веселится вместе со своими детьми в бассейне.
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Также Арсен Мирзоян показал фото со старшим сыном, сделанное в тренажерном зале.
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