Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, блогер и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво часто делится с фанатами подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал кадры с увядающим вазоном и обратился к поклонникам за помощью и советом, как его вылечить и спасти.
Эктор рассказал, что очень любит природу и много зелени дома. Однако его большой и пышный вазон неожиданно начал желтеть и умирать. Через соцсеть повар обратился к поклонникам за советом, как вылечить вазон, и показал на видео, что с ним происходит.
"Все знают, что я люблю природу, очень много зелени. Но у меня есть проблема с этой зеленью. Пожалуйста, помогите мне. Что нужно сделать? Здесь он красивый, зеленый, но с другой стороны он желтый, не много воды, все хорошо. Помогите вылечить", - обратился за помощью Хименес-Браво, оставив фолловерам окошко для сообщений.
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