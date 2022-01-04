Шоу "Мастер Шеф" выходит на экраны уже более 10 лет, передает Politeka.net. После завершения 11 сезона, зрителям объявили о новом - под названием "Битва сезонов". В новых выпусках встретятся участники предыдущих, чтобы доказать, кто из них лучший.
Судьями останутся Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. В официальной группе шоу в Инстаграм опубликовали фото, подкрепив подписью:
"Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший. Премьера «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января 2022 в 19:00 😱🔥
Какой сезон твой любимый? Пиши в комментарии!".
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За час публикация собрала сотни лайков и много комментариев.
"Лучшие 4 и 7 сезон🔥🔥🔥", "Смотрела все сезоны 😍😍 4 и 7 - самые крутые😍😍🔥🔥Ну и 11 конечно же тоже😍", "На кого там смотреть ? Не будет Акименко, Песковой", "Мастер Шеф 7 🔥 11 😍🔥", - написали пользователи Сети.
Отметим, в Сети давно просили создать сезон со старыми участниками.
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