Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный шеф-повар, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который много лет назад переехал в Украину из Колумбии, часто делится с поклонниками личными планами и публикует фото и видео.
На этот раз Хименес-Браво запил сторис, в котором рассказал, что его мама, которая гостила в Украине, вскоре улетит обратно на родину.
"Как хорошо когда ты дома и есть очень вкусная, традиционная колумбийская еда. Но мама скоро уезжает обратно в Колумбию и я буду много скучать. И Лупита также будет скучать, - рассказал Эктор.
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Напомним, что Новый год Эктор Хименес-Браво праздновал вместе с мамой Архенис Браво в Турции.
Напомним, что Хименес-Браво решил "подкатить" к девушке на улице, насмешив украинцев: "ты тоже очень горячий?".
Ранее Politeka сообщала, что новый сезон "Мастер Шеф", на шоу насмешили кадрами конфуза одного из участников: "Витя курит".
Также Politeka писала, что Хименес-Браво в компании своей главной женщины поделился особой радостью: "Ура".