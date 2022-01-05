Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал поклонникам печальную новость о разлуке с близким ему человеком.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный шеф-повар, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который много лет назад переехал в Украину из Колумбии, часто делится с поклонниками личными планами и публикует фото и видео.

На этот раз Хименес-Браво запил сторис, в котором рассказал, что его мама, которая гостила в Украине, вскоре улетит обратно на родину.

"Как хорошо когда ты дома и есть очень вкусная, традиционная колумбийская еда. Но мама скоро уезжает обратно в Колумбию и я буду много скучать. И Лупита также будет скучать, - рассказал Эктор.

Напомним, что Новый год Эктор Хименес-Браво праздновал вместе с мамой Архенис Браво в Турции.

Напомним, что Хименес-Браво решил "подкатить" к девушке на улице, насмешив украинцев: "ты тоже очень горячий?".

Ранее Politeka сообщала, что новый сезон "Мастер Шеф", на шоу насмешили кадрами конфуза одного из участников: "Витя курит".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво в компании своей главной женщины поделился особой радостью: "Ура".