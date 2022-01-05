Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво не только телезвезда, но и популярный блогер в Инстаграм. В новой публикации судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить идеальное постное тесто для вареников.

"Идеальные рецепты постного теста для вареников — чтобы вы больше не рылись в книгах и гугле", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Все бы хорошо, только это НЕ ПОСТНОЕ тесто. Яйцо в составе", "Постное тесто: 3 стакана муки, 1 стакан кипятка, 3 ст.л. растительного масла, перемешать, замесить тесто, накрыть пленкой и дать постоять 1 час", "На кефире. Но пора бы уже только кефир пить без вареников", "кефир и яйцо не постные продукты", "Постное от слова пост, в в пост яйца не едят", "Спасибо, Эктор! Нам без вареников не обойтись!".

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