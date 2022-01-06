Молодая звезда украинского шоубиза певица Marietta решилась на сложное откровение - они с мужем после 11 лет отношений планировали стать родителями, но судьба распорядилась по-другому.

Так, 26-летняя Marietta раскрыла правду о выкидыше в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Трагедия произошла год назад как раз на Рождество.

Marietta с мужем Сашей несказанно обрадовались, узнав в конце 2020-го, что у них будет малыш. Плохо певице стало на Рождество, заболел живот. В больнице сказали, что плод замер.

"После слов, что развития нет, сердце не стучит, вечер я очень плохо помню. Назвать это шоком сложно, я просто не могу описать свое состояние в тот момент. Больше всего меня поразили слова врачей, что замороженная беременность, выкидыш и т.д. – это нормально, так может быть и 2, и 3 раза, вы не знали? Нет, мы не знали! Нам никто никогда не говорил, что это может быть нормально, никто не готовил к этому", - поделилась артистка.

По ее словам, она находилась в полнейшем стрессе три дня и до сих пор переживает утрату, но решила, наконец, отпустить свою боль.

Marietta добавила, что пишет этот пост, чтобы люди, которые сталкиваются с подобной проблемой, не думали, что они одни: "Это не тема для замалчивания. Жизнь продолжается и будет все хорошо".

Украинцы поддержали Mariett'у в комментариях:

"🙏💔 Обнимаю Вас, ❤. Я точно знаю как это... бывает и к сожалению не раз на себе... Верно написали, что надо отпустить..."

"Это очень больно, от души понимаю и разделяю Вашу боль…"

"Вы такие светлые и невероятные❤️ Спасибо, что открыли нам всем эту непростую ситуацию 🙌 Очень жаль, что вы такое прошли❤️"

"Мариетта, вы пример крепкого союза! Все обязательно будет замечательно! От всей души желаю чтобы 2022 принес желанное и самое сокровенное 🐣🙏🏻"

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