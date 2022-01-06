Анастасия Приходько стала вести социальные сети заметно активнее после появления на свет третьего ребенка, теперь она рассказывает о семье и удивляет домашними кадрами.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько решила показать счастливое семейное фото со своими старшими детьми. Стоит отметить, что последнюю беременность она скрывала до самых родов и только потом рассказала о появлении на свет третьего ребенка, показав сына и рассказав о самочувствии.

«Дорогие друзья, мы спешим поздравить Вас с Наступающим Рождеством! Очень хочется покоя, стабильности в жизни в наше время, и крепкой нервной системы!А главное как фильме «Служебный Роман» пусть все будут здоровы! Обнимаю Вас мои друзья!» - пишет Приходько под новым кадром со старшими детьми.

Поклонники присоединились к поздравлениям: «И вас ); Взаимно и всего хорошего!; спасибо, Настюш и тебе также, вы очень красивы; Рождество было 25 декабря, Анастасия! Вы супер; Настя, твою семью с наступающим Рождеством Христовым и Божьего благословения вашей семье, здоровья крепкого ❤».

Ранее мы писали, что Приходько поделилась на своей странице в Instagram ярким видео со своего выступления на "Музыкальной платформе". Надо сказать, что для выхода на сцену звезда выбрала просто потрясающий женственный образ.

В ролике видно, что перед зрителями Анастасия исполнила свою новую песню "Подруга", и сделала это очень профессионально и уверенно, учитывая, что артистка на некоторое время брала перерыв в творчестве.

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