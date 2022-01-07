Украинская актриса, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая похвасталась отдыхом за границей, где она отпраздновала новогодние праздники.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Дарья Петрожицкая опубликовала яркое солнечное фото, на котором позировала в майке, испачканная красками. Судя по всему, актриса приняла участие в традиционном фестивале красок холи. Выглядела звезда очень счастливой и воодушевленной.

«Я вернулась, а фотографий ещё много, буду спамить. Всем прекрасного дня и настроения! Лав», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Кааайф, летнее настроение словила. Спасибо», «Наш лучик», «Солнышко», «Принцесса вернулась) Наконец-то, мы уже заждались», «Жду с нетерпением все фото и видео с отдыха», «Какая красивая», «Солнечная Дашка», «Видела вас вчера в аэропорту в Шарме», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в прошлом году Дарья Петрожицкая получила звание заслуженной артистки Украины.

Напомним, что Петрожицкая поделилась кадрами со съемок: «Даша, тебя не узнать».

Как сообщала Politeka, Петрожицкая засветилась на курорте с возлюбленным, которого скрывала: "Выглядят мило".

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