Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Дарья Петрожицкая опубликовала яркое солнечное фото, на котором позировала в майке, испачканная красками. Судя по всему, актриса приняла участие в традиционном фестивале красок холи. Выглядела звезда очень счастливой и воодушевленной.
«Я вернулась, а фотографий ещё много, буду спамить. Всем прекрасного дня и настроения! Лав», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Кааайф, летнее настроение словила. Спасибо», «Наш лучик», «Солнышко», «Принцесса вернулась) Наконец-то, мы уже заждались», «Жду с нетерпением все фото и видео с отдыха», «Какая красивая», «Солнечная Дашка», «Видела вас вчера в аэропорту в Шарме», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что в прошлом году Дарья Петрожицкая получила звание заслуженной артистки Украины.
Напомним, что Петрожицкая поделилась кадрами со съемок: «Даша, тебя не узнать».
Как сообщала Politeka, Петрожицкая засветилась на курорте с возлюбленным, которого скрывала: "Выглядят мило".
Также Politeka писала, что Петрожицкая впечатлила сеть неподдельными эмоциями: «Милая улыбашка».