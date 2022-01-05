Українську актрису театру і кіно Дашу Петрожицьку, яка зіграла головну роль в серіалі "Папік", застали в обіймах коханого.

Як повідомляє Politeka.net, 30-річна Даша Петрожицька вражає своїми досягненнями за останні пару років. Після прем'єри "папіка" вона стала неймовірно затребуваною артисткою. Даша встигла взяти участь в» Голосі країни«,» Танцях з зірками «і шоу пародій»Ліпсінк батл". Також артистку запрошують зніматися в нові проекти і кличуть грати в театральних постановках.

А ось своє особисте життя Даша Петрожицька віддає перевагу тримати в секреті. Принаймні так було донедавна.

У мережі з'явилося перше фото зірки "папіка" зі своїм коханим.

Пара зображена під час відпочинку в Єгипті.

Шанувальник Даші Петрожицкой зрадівши. побачивши актрису такою веселою, і жалають їй щастя у відносинах.

"Виглядають мило", " дуже рада за неї», «нехай їй пощастить», «Дашуняяя 😍 😍 😍 щастя безмірного», - коментують знімок користувачі Мережі.

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