Як повідомляє Politeka.net, 30-річна Даша Петрожицька вражає своїми досягненнями за останні пару років. Після прем'єри "папіка" вона стала неймовірно затребуваною артисткою. Даша встигла взяти участь в» Голосі країни«,» Танцях з зірками «і шоу пародій»Ліпсінк батл". Також артистку запрошують зніматися в нові проекти і кличуть грати в театральних постановках.
А ось своє особисте життя Даша Петрожицька віддає перевагу тримати в секреті. Принаймні так було донедавна.
У мережі з'явилося перше фото зірки "папіка" зі своїм коханим.
Пара зображена під час відпочинку в Єгипті.
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Шанувальник Даші Петрожицкой зрадівши. побачивши актрису такою веселою, і жалають їй щастя у відносинах.
"Виглядають мило", " дуже рада за неї», «нехай їй пощастить», «Дашуняяя 😍 😍 😍 щастя безмірного», - коментують знімок користувачі Мережі.
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