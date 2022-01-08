Известный украинский певец Арсен Мирзоян вместе со своей женой, исполнительницей Тоней Матвиенко устроили настоящие супружеские игры в окружении гостей.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у известной актрисы Ольги Сумской появилось видео с праздничного застолья. Она сняла, как Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко крепко целовались под аплодисменты гостей. Когда парочка закончила, гости стали шутить над ними.

«Тоня говорит: «А что так мало?», - подшутили над парочкой гости.

«Что ты, целоваться забыл как?», - поддержала шутку Матвиенко, обратившись к звездному мужу.

«А давайте еще раз! А то как пионеры», - прокричала воодушевленная Ольга Сумская.

Все действо сопровождалось радостными криками и смехом.

Как известно, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились на съемках первого сезона шоу «Голос страны». На тот момент артист еще был женат, но это не помешало ему закрутить роман с певицей, с которой впоследствии он создал новую семью. Сегодня пара воспитывает общую дочь.

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