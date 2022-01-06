Як передає Politeka.net, Арсен Мірзоян поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян до зустрічі з нею вже був одружений. Від першого шлюбу у артиста залишилося двоє синів - Влад і Артем. І якщо свою дочку від другого шлюбу Мірзоян показує в соцмережі досить часто, то знімки зі старшими дітьми можна вважати справжньою рідкістю.
І ось зараз Арсен Мірзоян вирішив порадувати шанувальників саме таким кадрами, правда виносити їх в окремий пост не став, а показав в сторіс.
Зараз Арсен Мірзоян відпочиває в Карпатах разом з дружиною Тонею Матвієнко, донькою Ніною, а також синами Владом і Артемом.
Співак показав, як веселиться разом зі своїми дітьми в басейні.
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Також Арсен Мірзоян показав фото зі старшим сином, зроблене в тренажерному залі.
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