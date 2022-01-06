Відомий український співак Арсен Мірзоян порадував шанувальників рідкісними кадрами на своїй сторінці в соцмережі.

Як передає Politeka.net, Арсен Мірзоян поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян до зустрічі з нею вже був одружений. Від першого шлюбу у артиста залишилося двоє синів - Влад і Артем. І якщо свою дочку від другого шлюбу Мірзоян показує в соцмережі досить часто, то знімки зі старшими дітьми можна вважати справжньою рідкістю.

І ось зараз Арсен Мірзоян вирішив порадувати шанувальників саме таким кадрами, правда виносити їх в окремий пост не став, а показав в сторіс.

Зараз Арсен Мірзоян відпочиває в Карпатах разом з дружиною Тонею Матвієнко, донькою Ніною, а також синами Владом і Артемом.

Співак показав, як веселиться разом зі своїми дітьми в басейні.

"Спокійні, як Прут", - написав артист, і показав фото бурхливої гірської річки.

Також Арсен Мірзоян показав фото зі старшим сином, зроблене в тренажерному залі.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко показала старших братів, один з яких пішов у монастир: "ось такі..."

Як повідомляла Politeka, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вразив українців своєю філософією: "існує думка..."

Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко не стримала пристрасті до Мірзояна перед камерою: чуттєве фото