Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і дочка Народної артистки Ніни Матвієнко Тоня Матвієнко поділилася у своєму Instagram новим фото, на якому зображена з чоловіком під час сімейного відпочинку в Яремче.
Зазначимо, нещодавно Арсен Мірзоян опублікував сумні вірші в Instagram, схвилювавши шанувальників і викликавши чутки про розставання з Тоней Матвієнко. Однак після цього пара опублікувала спільні фото, зруйнувавши домисли.
Ще одним підтвердженням того, що у зіркового подружжя все добре, стало нове фото, яке Тоня Матвієнко показала на своїй сторінці в Instagram. Подружжя цілувалося на тлі вируючої річки Прут.
Також Тоня Матвієнко показала їх з Арсеном Мірзояном дочку Ніну, названу на честь знаменитої бабусі. Дівчинка з'явилася на світ в 2016 році, за рік до того, як її батьки побралися.
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Також з Тоней Матвієнко і Арсеном Мірзояном відпочивають сини співака від першого шлюбу.
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