Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є популярним українським артистом. У зірки залишилося двоє синів від першого шлюбу, і одна дочка Ніна від Тоні Матвієнко, з якою в шлюбі на поточний момент. Не забуває Арсен і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото Мірзоян стояв поруч з синами і дочкою Ніною. Сімейство сліпило сніговика з вусами і кучерявим волоссям.

"З Новим Роком та Різдвом. Божого всім благословення", - написав Арсен.

Фанати поставили сотні лайків, включаючи дружину Тоню Матвієнко, а також написали коментарі:

"Зі святом", "твій сніговик посміхається тобі на голові відерце, а цей якийсь зловісний", " це ваші сини?", "Спасибі, і вас зі святами", " Круто, у Вас хоч сніг є. Приїжджайте до нас в Одесу, у нас сонце і +10", " Арсен всю Вашу чудову сім'ю зі святом Різдва! Бажаю Від щирого серця міцного здоров'я і нехай Боженька завжди оберігає Ваш будинок від негараздів!", "Красиві дітки, два синочка і лапочка дочка"

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