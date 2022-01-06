Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є популярним українським артистом. У зірки залишилося двоє синів від першого шлюбу, і одна дочка Ніна від Тоні Матвієнко, з якою в шлюбі на поточний момент. Не забуває Арсен і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому фото Мірзоян стояв поруч з синами і дочкою Ніною. Сімейство сліпило сніговика з вусами і кучерявим волоссям.
"З Новим Роком та Різдвом. Божого всім благословення", - написав Арсен.
Фанати поставили сотні лайків, включаючи дружину Тоню Матвієнко, а також написали коментарі:
74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні: "Як вам це вдається?"
"Не знаю, що робити": Тіна Кароль дізналася, як продаються квитки на її концерт і розгубилася
Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова заговорила про весілля і стосунки з одруженим: "Як показує практика..."
Ксенія Мішина показала їжу, яку привозять на знімальний майданчик: "З'їсти це просто неможливо"
Нафтопереробний завод палахкотить у Росії, очевидці діляться кадрами: "А якщо зараз все рвоне..."
"Зі святом", "твій сніговик посміхається тобі на голові відерце, а цей якийсь зловісний", " це ваші сини?", "Спасибі, і вас зі святами", " Круто, у Вас хоч сніг є. Приїжджайте до нас в Одесу, у нас сонце і +10", " Арсен всю Вашу чудову сім'ю зі святом Різдва! Бажаю Від щирого серця міцного здоров'я і нехай Боженька завжди оберігає Ваш будинок від негараздів!", "Красиві дітки, два синочка і лапочка дочка"
Нагадавши, Тоня Матвієнко зворушила святковим кадром з чоловіком Мірзояном
Також Politeka повідомляла, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян хвалився біцепсом у тоненькій футболці
А ще Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко здивувала знімком після чуток про розставання з Мірзояном