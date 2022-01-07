Известная певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA и экс-участница проекта «Танцы со звездами», похвасталась отдыхом за границей.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александра Зарицкая опубликовала серию сторис, рассказав, чем занимается в Тбилиси.

«Отовсюду с самого утра слышно мужское церковное пение. Я отправилась на поиски», - подписала фото Зарицкая.

Позже она рассказала поклонникам, что не успела посмотреть, как поют грузинские мужчины. Ей сказали приходить в воскресенье, поэтому певица настроилась все-таки попасть в церковь. Также она похвасталась своей прогулкой по Тбилиси. Несмотря на прохладную погоду артистка решила насладиться панорамными видами.

«Ну что за невероятный город», - впечатлилась Зарицкая.

Стоит отметить, что весь рождественский день артистка посвятила прогулкам – она показывала главные улицы старинного города, а также наслаждалась его архитектурой.

Добавим, что во время «Танцев со звездами» Зарицкой удалось сбросить 20 лишних килограмм.

Напомним, что Александра Зарицкая похвасталась тихим отдыхом: «Как вам идет эта фигура».

Как сообщала Politeka, Зарицкая впечатлила внешностью в обычной жизни: "Засиделась дома".

Также Politeka писала, что Зарицкая покорила стильным видом: "Лук просто нереальный".