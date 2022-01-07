Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александра Зарицкая опубликовала серию сторис, рассказав, чем занимается в Тбилиси.
«Отовсюду с самого утра слышно мужское церковное пение. Я отправилась на поиски», - подписала фото Зарицкая.
Позже она рассказала поклонникам, что не успела посмотреть, как поют грузинские мужчины. Ей сказали приходить в воскресенье, поэтому певица настроилась все-таки попасть в церковь. Также она похвасталась своей прогулкой по Тбилиси. Несмотря на прохладную погоду артистка решила насладиться панорамными видами.
«Ну что за невероятный город», - впечатлилась Зарицкая.
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Стоит отметить, что весь рождественский день артистка посвятила прогулкам – она показывала главные улицы старинного города, а также наслаждалась его архитектурой.
Добавим, что во время «Танцев со звездами» Зарицкой удалось сбросить 20 лишних килограмм.
Напомним, что Александра Зарицкая похвасталась тихим отдыхом: «Как вам идет эта фигура».
Как сообщала Politeka, Зарицкая впечатлила внешностью в обычной жизни: "Засиделась дома".
Также Politeka писала, что Зарицкая покорила стильным видом: "Лук просто нереальный".