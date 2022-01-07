Олександра Зарицька минулого року здивувала зовнішністю, повідомляє Politeka.net. Довгий час зірка важила приблизно 80 кілограмів, хоча зізнавалася, що не вважає свою зовнішність ідеальною.
Перед проєктом "Танці з зірками" співачка скинула 12 кілограмів, а потім і всі 20. За словами артистки, їй подобається її зовнішність зараз більше.
Примітно, що Олександра Зарицька на сцені намагається запам'ятатися яскравими образами. Її сценічні вбрання ідеально підібрані й не можуть залишити байдужим.
Однак в нових сторіс співачка вирішила показати, як виглядає у звичайному житті - сорочка в клітку і чорні штани. У сторі красуня натякнула, що збирається в подорож.
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"Щось я засиділася вдома. Куди поїхати? Є кілька вихідних і починаємо працювати", - написала Олександра Зарицька.
А пізніше зірка опублікувала сторіс, і побажавши всім доброго ранку, запропонувала вгадати в якій вона країні.
Співачка показала вигляд з балкона.
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