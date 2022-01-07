Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала, як виглядає у звичайному житті без яскравих сценічних костюмів, а пізніше зізналася, де вирішила провести вихідні.

Олександра Зарицька минулого року здивувала зовнішністю, повідомляє Politeka.net. Довгий час зірка важила приблизно 80 кілограмів, хоча зізнавалася, що не вважає свою зовнішність ідеальною.

Перед проєктом "Танці з зірками" співачка скинула 12 кілограмів, а потім і всі 20. За словами артистки, їй подобається її зовнішність зараз більше.

Примітно, що Олександра Зарицька на сцені намагається запам'ятатися яскравими образами. Її сценічні вбрання ідеально підібрані й не можуть залишити байдужим.

Однак в нових сторіс співачка вирішила показати, як виглядає у звичайному житті - сорочка в клітку і чорні штани. У сторі красуня натякнула, що збирається в подорож.

"Щось я засиділася вдома. Куди поїхати? Є кілька вихідних і починаємо працювати", - написала Олександра Зарицька.

А пізніше зірка опублікувала сторіс, і побажавши всім доброго ранку, запропонувала вгадати в якій вона країні.

Співачка показала вигляд з балкона.

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