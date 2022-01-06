Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Артистка покинула 10-ий ефір шоу "Танці з зірками", де її напарником на паркеті є Юрій Мєшков. Як відомо, за час участі на проєкті "Танці з зірками" Олександра Зарицька схудла на 20 кг.

Так, цього разу артистка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олександра Зарицька продемонструвала модний образ з яскравою зеленою сумкою, покотивши в Грузію, а саме - в Тбілісі.

"Перший день в Тбілісі, тут кайф👽 напишіть в коменти де смачно, і куди поїхати, не в туристичні місця, і ще де класні шмотки

п. с. Більше фоток в Сторіз", — видавши Олександра Зарицька.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Афігезний лук на фото", "Блін так і думала що ти в Грузії", "Ну така красива", "Лук просто нереальний", "Богиня".

Раніше повідомлялося, партнер Зарицької в "Танцях з зірками" оприлюднив цілу серію їх чуттєвих фото: "Ідеальна пара"

Також, схудла на 20 кілограмів Зарицька з KAZKA показала свій тихий відпочинок: "Як вам йде ця фігура"

Politeka розповідала, схудла на 20 кілограмів Зарицька з KAZKA здивувала зовнішнім виглядом після свята: "Келих на..."