Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка після участі в "Танцях з зірками" схудла на 20 кілограмів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі кадри зі свого тихого відпочинку під час свят.

На нових фотографіях Саша відображена в цікавій локації, вона то стоїть, то сидить, то лежить на дивані, і ніби не помічає фотографа. Перед камерою співачка з'явилася в широких темних брюках і зеленій картатій сорочці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Зарицька розповіла про свій відпочинок: "А яка ти святкова Саша? Я в ці святкові вихідні влаштувала тихий і спокійний відпочинок. Для мене дуже важливо бути з собою, слухати свої думки і планувати майбутнє особисто для себе. А ось тепер, після тихого відпочинку, я готова до гучного!".

Користувачі тут же почали коментувати нові фото Олександра: "Яка Саша чудова! Просто неймовірно хороша", "О, заснула", "Дуже красива", "Круті фотки", "Всі 4 в різний час доби", "Ви так схудли", "Саша, як вам личить ця фігура! Залишайтеся такою ж красунею, Адель ви наша", "Яка красива".

Нагадаємо, Зарицька назвала ім'я чоловіка, з яким пов'язане її особливе бажання: і це не Юра Мєшков.

Як повідомляла Politeka, Схудла на 20 кілограмів Зарицька з KAZKA здивувала зовнішнім виглядом після свята: "Келих на...".

Також Politeka, Зарицька з KAZKA показала свій скромний відпочинок в новорічній атмосфері: "Тут дуже тихо".