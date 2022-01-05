Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка після участі в "Танцях з зірками" схудла на 20 кілограмів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі кадри зі свого тихого відпочинку під час свят.
На нових фотографіях Саша відображена в цікавій локації, вона то стоїть, то сидить, то лежить на дивані, і ніби не помічає фотографа. Перед камерою співачка з'явилася в широких темних брюках і зеленій картатій сорочці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Зарицька розповіла про свій відпочинок: "А яка ти святкова Саша? Я в ці святкові вихідні влаштувала тихий і спокійний відпочинок. Для мене дуже важливо бути з собою, слухати свої думки і планувати майбутнє особисто для себе. А ось тепер, після тихого відпочинку, я готова до гучного!".
Користувачі тут же почали коментувати нові фото Олександра: "Яка Саша чудова! Просто неймовірно хороша", "О, заснула", "Дуже красива", "Круті фотки", "Всі 4 в різний час доби", "Ви так схудли", "Саша, як вам личить ця фігура! Залишайтеся такою ж красунею, Адель ви наша", "Яка красива".
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Нагадаємо, Зарицька назвала ім'я чоловіка, з яким пов'язане її особливе бажання: і це не Юра Мєшков.
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