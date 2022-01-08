Известный украинский хореограф, шоумен и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал поклонникам, как шикует во время отдыха в Мексике.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Влад Яма и его жена Лилия публикуют яркие кадры со своего необычного отпуска. В этот раз они решили пойти в местный супермаркет, где купили целую тележку продуктов и вещей. В конце шопинга они сделали совместный снимок с тележкой.

«Скока не жалко?», - подписал Влад Яма фото, предложив поклонникам угадать, сколько денег они потратили в супермаркете.

Оказалось, что закупки звездной семьи обошлись им в 639 долларов. Это более 17,5 тысяч гривен.

Отметим, что звездная семья очень любит путешествовать. Парочка старается регулярно летать в какие-нибудь экзотические страны. Не так давно они все вместе отдыхали в США. Несмотря на загруженный график Влад Яма старается выделять время для длительных путешествий, где они могут пожить в стране и почувствовать ее культуру.

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