Влад Яма активно веде сторінку в Instagram, де розповідає про найцікавіше і важливе у своєму житті, пише Politeka.net. Днями артист поділився, що разом з дружиною, Ліліаною, і сином, Леоном, відправився до Мексики.
Сім'я взяла напрокат авто, однак у нього виявилося пробито колесо. Довелося їхати від заправки до заправки і підкачувати його, і потім вже на шиномонтаж.
А в нових сторіс Влад Яма розповів про іншу невдачу. Як виявилося, сім'я вирішила полетіти з Канкуна в Майамі. Приїхавши на рейс за 2.20 години, вони побачили величезну чергу на реєстрацію, яка практично не рухалася.
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"Пекло непроглядне", - підписав одні з кадрів хореограф.
Черга була і тоді, коли літак вже давно повинен був вилетіти.
"Тепер кульмінація: показали табличку "Майамі", черга змістилася і стала натовпом. Просто не віриться, що це 2021-ий і американська авіакомпанія", - написав ведучий.
"Хтось писав про 6 годин в аеропорту Шарм-ель-Шейха - не турбуйтеся, Канкун наступає вам на п'яти", - поділився Влад Яма.
На щастя сім'я долетіла вдало.
"Нарешті Майамі", - підписав знімок артист.
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