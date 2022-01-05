Відомий український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав шанувальникам кадри зі свого відпочинку в Мексиці, куди полетів разом з сім'єю.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про свої плани.

Цього разу Яма вирішив показати кадри із розкішного відпочинку в улюбленому туристами місті Тулун, що в Мексиці, куди він відправився разом із сином Леоном та дружиною Ліліаною.

Так, Яма показав фото з пляжу, де він із сім'єю прогулювався. Сам хореограф був у темних шортах та без футболки, а його дружина Ліліана одягнула довгу білу рубашку, шляпу та сонцезахисні окуляри.

"Щастя", - написав Влад Яма.

Син хореографа Леон був в яскравих плавках та розважався на пляжі.

"Тут прийнято довго гуляти по пляжу", - написав Яма.

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" похизувався розкішним відпочинком з дружиною і сином в Мексиці: "Щастя...".

Раніше Politeka повідомляла, що неприємності спіткали Влада Яму з сім'єю прямо 31 грудня: "Ситуація - капець...".

Також Politeka писала, що Влад Яма, який покинув Україну, в ультракоротких шортах розсекретив, де зараз знаходиться: "Скільки яскравого попереду...".