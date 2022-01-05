Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про свої плани.
Цього разу Яма вирішив показати кадри із розкішного відпочинку в улюбленому туристами місті Тулун, що в Мексиці, куди він відправився разом із сином Леоном та дружиною Ліліаною.
Так, Яма показав фото з пляжу, де він із сім'єю прогулювався. Сам хореограф був у темних шортах та без футболки, а його дружина Ліліана одягнула довгу білу рубашку, шляпу та сонцезахисні окуляри.
"Щастя", - написав Влад Яма.
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Син хореографа Леон був в яскравих плавках та розважався на пляжі.
"Тут прийнято довго гуляти по пляжу", - написав Яма.
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