Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився новими фото з відпочинку в Мексиці, де проводить відпустку з дружиною Ліліаною і сином Леоном.
Можна помітити, що Влад Яма з сім'єю не тільки відпочиває на пляжі, але намагається використовувати візит до Мексики по максимуму.
"Доторкнулися до тисячолітньої історії цивілізації Майя. А дехто на ній навіть постояв. Заворожує...", - написав суддя шоу «Танці з зірками» в новому пості.
Влад Яма показав кадри, на яких він з дружиною і сином зображений в Стародавньому мексиканському місті Тулум, в якому жили майя, і де збереглися останки їх міст. Місто є одним з найяскравіших пам'яток доколумбової історії Мексики.
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"Гарного відпочинку», «класно там», «Фото - вогонь», "Прекрасного відпочинку", - відреагували на пост користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Влад Яма, який покинув Україну, в ультракоротких шортах розсекретив, де зараз знаходиться: "скільки яскравого попереду...".
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