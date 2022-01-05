Відомий український хореограф, який судить проект" Танці з зірками", поділився новими кадрами на своїй сторінці в сцсеті.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився новими фото з відпочинку в Мексиці, де проводить відпустку з дружиною Ліліаною і сином Леоном.

Можна помітити, що Влад Яма з сім'єю не тільки відпочиває на пляжі, але намагається використовувати візит до Мексики по максимуму.

"Доторкнулися до тисячолітньої історії цивілізації Майя. А дехто на ній навіть постояв. Заворожує...", - написав суддя шоу «Танці з зірками» в новому пості.

Влад Яма показав кадри, на яких він з дружиною і сином зображений в Стародавньому мексиканському місті Тулум, в якому жили майя, і де збереглися останки їх міст. Місто є одним з найяскравіших пам'яток доколумбової історії Мексики.

"Гарного відпочинку», «класно там», «Фото - вогонь», "Прекрасного відпочинку", - відреагували на пост користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Влад Яма, який покинув Україну, в ультракоротких шортах розсекретив, де зараз знаходиться: "скільки яскравого попереду...".

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