Певица Санта Димопулос ответила на критику доктора, который заподозрил ее в пластических операциях.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является популярной отечественной певицей и побеждала на проекте "Танці з зірками". Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Санта показала критику пластического хирурга Тарас Матолинеца.

"Ринопластика, удаление комков Биша, объемное моделирование губ, подбородка. У нее шикарное качество кожи, это говорит о том, что много аппаратной/инъекционной косметологии. Эффектная, красивая, необычная девушка", - написал свое мнение Тарас.

Санта сделала репост данного анализа и ответила доктору.

"Уважаемый "доктор" Тарас Матолинец. Я наслышана о том, как вы уродуете людей. То что вы пишете - это сюр, все мимо) Кроме аппаратной и инъекционной (с этим сложно было ошибиться). Это говорит о вашем "профессионализме". Даже больше всех ваших неудачных операций) Разберите лучше их, а не обманывайте людей", - обратилась Санта к Тарасу.

"Девушки, не ведитесь на псевдо профессионалов. Думайте. Ни один успешный врач не будет вешать свою рекламу по всему городу. Потому что запись на год вперед", - обратилась к девушкам Димопулос.

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