Как сообщает Politeka.net, Екатерина Репяхова с маленьким сыном Мишей отдыхает в Буковеле, пока ее муж работает на праздничных корпоративах. У себя в Инстаграм девушка показала, как встретила Виктора Павлика после непродолжительной разлуки.
Екатерина Репяхова не смогла сдержать эмоций, когда шла к мужу – она улыбалась и готова была расплакаться от счастья. Встречу девушка записала на видео и поделилась с поклонниками.
«Муж приехал», - отметила довольная Репяхова и помчала навстречу любимому.
«Здравствуй, буся! Буся, моя маленькая. Снимает она, снимает», - подшутил Виктор Павлик над женой-блогером.
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Стоит отметить, что встреча супругов выглядела очень мило и нежно. При этом совсем недавно девушка рассказывала своим подписчикам о кризисе в их отношениях. Она публиковала видео со слезами и говорила, что не уверена, удастся ли им сохранить отношения.
Напомним, что Екатерина Репяхова рассказала о трудностях с маленьким сыном: "Ужасно".
Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова после скандалов с мужем показала семейную идиллию: «Приятно смотреть».
Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова показала, чем занимается в Буковеле: "Шикарно!".